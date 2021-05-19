وسائل إعلام عبرية: حوالي 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الأدن وسقوط صاروخ في مدينة حيفا والقبة اعترضت بعضها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات

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