أخبار عاجلة

الرئيس المكلّف سعد الحريري في طريق عودته الى بيروت وستكون له مواقف مهمة فور وصوله

Lebanon 24
19-05-2021 | 10:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلّف سعد الحريري عاد الى بيروت اليوم بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (مستقبل ويب)
lebanon 24
19/05/2021 22:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: الرئيس الشهيد اختار فليحان لأنه أدرك أن الإصلاح طريق الاستقرار
lebanon 24
19/05/2021 22:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومات السابقون: نبدي أسفنا واستغرابنا من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الاطار المألوف واللياقات والاعراف في تشكيل الحكومات في لبنان وتجاوز الرئيس عون لأحكام الدستور وكأن المقصود إحراج الحريري لإخراجه
lebanon 24
19/05/2021 22:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى اللحظة لا لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري ومصادر تؤكد أنّه لم يحصل أي تواصل بين الحريري واللواء عباس إبراهيم بعد عودة الرئيس المكلف إلى بيروت (الجديد)
lebanon 24
19/05/2021 22:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:20 | 2021-05-19
15:00 | 2021-05-19
14:57 | 2021-05-19
14:53 | 2021-05-19
14:46 | 2021-05-19
14:42 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website