أخبار عاجلة

بلدية حيفا تدعو سكان المدينة إلى فتح الملاجئ والبقاء على مقربة منها (الجزيرة)

Lebanon 24
19-05-2021 | 10:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام الملاجئ فورا وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2021 22:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية نهاريا شمالي إسرائيل تستعد لفتح الملاجئ
lebanon 24
19/05/2021 22:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي وعكا وخليج حيفا (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2021 22:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تستخدم قنابل الغاز لتفريق متضامنين مع سكان حي الشيخ جراح بالقدس (الجزيرة)
lebanon 24
19/05/2021 22:33:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:20 | 2021-05-19
15:00 | 2021-05-19
14:57 | 2021-05-19
14:53 | 2021-05-19
14:46 | 2021-05-19
14:42 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website