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الأمم المتحدة: نريد وقف القتال فورا أو في أقرب وقت ممكن بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:35
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