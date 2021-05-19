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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات وقف إطلاق النار يمكن أن تكتسب زخما في الساعات الـ24 المقبلة

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:41
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