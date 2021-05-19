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الجزيرة: إصابة إسرائيلي إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في مدينة سديروت

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:47
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