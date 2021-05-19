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الصحة الفلسطينية: الغارات الإسرائيلية تقتل 8 وترفع حصيلة الضحايا إلى 227

Lebanon 24
19-05-2021 | 15:00
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