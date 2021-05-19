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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: في ما خص صوت الانفجار في الشمال هو خرق جدار صوت مع أنشطة سلاح الجو ولا شيء غير عادي في المنطقة حتى الساعة
Lebanon 24
19-05-2021
|
23:48
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