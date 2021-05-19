أخبار عاجلة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الدوحة

Lebanon 24
19-05-2021 | 17:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ضربة جوية إسرائيلية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في غزة
lebanon 24
20/05/2021 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي يلتقي الرئيس برّي في عين التينة
lebanon 24
20/05/2021 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الرئيس عون رحّب بالطرح وإن شاء الله سيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية لحلحلة الوضع السياسي
lebanon 24
20/05/2021 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة
lebanon 24
20/05/2021 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:37 | 2021-05-20
20:14 | 2021-05-19
20:12 | 2021-05-19
19:39 | 2021-05-19
19:36 | 2021-05-19
19:10 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website