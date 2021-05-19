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غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي يصوتون لصالح تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالهجوم على ⁧‫الكابيتول‬⁩ كانون الثاني الماضي

Lebanon 24
19-05-2021 | 18:42
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