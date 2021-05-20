اعادة تدعيم وتحصين ابواب مبنى المالية في طرابلس ووضع الاسلاك الشائكة بمحيط المبنى بأكمله تحسباً لاعادة انطلاق الثوزة في طرابلس أو أي تحركات جديدة

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