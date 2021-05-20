وزير خارجية ألمانيا بمؤتمر مشترك مع نظيره الإسرائيلي: "حماس" تطلق الصواريخ بدون تمييز ونحن نتضامن مع إسرائيل التي لها الحق بالدفاع عن نفسها

Lebanon 24