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الرئيس عون التقى رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كريستوف مارتن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه بحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي

Lebanon 24
20-05-2021 | 03:40
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