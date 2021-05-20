السفير السوري في لبنان لـ"الجديد": ما يحصل يجب أن يسعد اللبنانيين والسوريون يرغبون بالعودة إلى بلادهم والاعتداء على حافلات الناخبين مؤلم وهذا لا يليق باللبنانيين

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