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دورية للجيش الاسرائيلي ألقت 3 قنابل دخانية واطلقت النار في الهواء باتجاه مزارعين كانوا يحرثون الارض في سهل مرجعيون قبالة المطلة (الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:46
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