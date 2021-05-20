"لبنان 24": إجراءات أمنية مشدّدة يتّخذها الجيش بعد تمديد التصويت في الانتخابات السورية حتّى منتصف الليل تلافياً لأيّ إشكالات في الشارع وسط أنباء عن تحركات قد تساهم في توتير الأجواء مجدداً

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