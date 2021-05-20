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حركة المرور كثيفة على انفاق المطار باتجاه خلدة دون عوائق للسير (التحكم المروري)
Lebanon 24
20-05-2021
|
06:32
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