السلطات اللبنانية أحبطت اليوم عملية تهريب لكمية كبيرة من حشيشة "الكيف" كانت موضبة ضمن حمولة خردة على متن باخرة تجارية كانت على وشك الابحار من مرفأ صيدا باتجاه مصر.

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