أخبار عاجلة

السلطات اللبنانية أحبطت اليوم عملية تهريب لكمية كبيرة من حشيشة "الكيف" كانت موضبة ضمن حمولة خردة على متن باخرة تجارية كانت على وشك الابحار من مرفأ صيدا باتجاه مصر.

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف في مرفأ صيدا.. وهذه وجهتها العربية
lebanon 24
20/05/2021 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
باخرة ألمانية تصل الى مرفأ بيروت لتحميل المستوعبات التي تحوي مواد خطرة كانت قد وضبتها شركة كومبي ليفت تمهيداً لتلفها في ألمانيا (صوت لبنان)
lebanon 24
20/05/2021 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع لعدد من المحتجين أمام مبنى الجامعة اللبنانية في الحدث وإقفال كل مداخلها والغاء إمتحانات كانت مقررة اليوم
lebanon 24
20/05/2021 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق صاروخين من منطقة المعلية الساحلية جنوبي صور دون ان تعرف وجهة الصاروخين ان كانت باتجاه الشمال الفلسطيني (الجديد)
lebanon 24
20/05/2021 16:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2021-05-20
09:00 | 2021-05-20
08:59 | 2021-05-20
08:47 | 2021-05-20
08:43 | 2021-05-20
08:38 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website