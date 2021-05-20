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اقدم بعض الشبان على قطع طريق سكة الشمال في جبل محسن بطرابلس احتجاجا على التعرض للناخبين السوريين في نهر الكلب. وافيد عن سقوط عدد من الجرحى من ابناء جبل محسن كانوا داخل الباصات في نهر الكلب

Lebanon 24
20-05-2021 | 06:46
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