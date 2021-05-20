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الوفاء للمقاومة: ليبذل الجميع جهده لتشكيل حكومة وعدم التوقف عند الحسابات الخاصة

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:43
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الوفاء للمقاومة: حكم البلاد يتطلب تعاوناً شفافاً بين الرؤساء ما من شأنه أن يُطيل عمر الحكومات، والإعتماد على الدعم الخارجي لا يكفي لإطالة عمر أي حكومة، وبناءً عليه نطلب من الجميع مراعاة أصول الحكم
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