أخبار عاجلة

5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على الطريق البحرية عدلون (التحكم المروري)

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الدامور باتجاه صيدا و حركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
21/05/2021 00:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام بلدة شيخ زناد العريضة قضاء عكار
lebanon 24
21/05/2021 00:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام جل البحر - صور
lebanon 24
21/05/2021 00:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب وسيارة مقابل سوبر ماركت جبيل- المسلك الغربي وزحمة سير في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
21/05/2021 00:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2021-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2021-05-20
16:52 | 2021-05-20
16:16 | 2021-05-20
16:11 | 2021-05-20
16:01 | 2021-05-20
15:56 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website