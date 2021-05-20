وليد جنبلاط لـmtv: غياب الحكومة وعدم الوصول الى معالجات جدية هي التي تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم ولكن هذه الازمة هي نتيجة عقود من "الازدهار" مبنية على الاقتصاد الحر والفساد وعدم الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي

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