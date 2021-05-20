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جنبلاط: الإستقالة من مجلس النواب لا توصل إلى أي مكان بل إلى الفراغ المطلق وسمير جعجع لديه حساب واحد وهو زيادة عدد نواب كتلته لإنتخابه رئيسا جمهورية وأنا لست موافقاً

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:29
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