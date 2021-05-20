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حمد حسن لـmtv: اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على ان وزارة الصحة هي التي ستحدد الاولوية والافضل ان لا نذهب الى موافقات مسبقة ولكن اتخذ هذا الاجراء لضبط الخلل

Lebanon 24
20-05-2021 | 15:56
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