حمد حسن لـmtv: اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على ان وزارة الصحة هي التي ستحدد الاولوية والافضل ان لا نذهب الى موافقات مسبقة ولكن اتخذ هذا الاجراء لضبط الخلل

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