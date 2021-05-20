نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـmtv: أدوية السرطان لا تزال مدعومة ولكن كل شحنات الدواء التي ستصل إلى لبنان في شهر حزيران تحتاج إلى موافقة مسبقة من مصرف لبنان

Lebanon 24