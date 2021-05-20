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أ.ف.ب: ميركل تقول إنها تؤيد إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس بشأن الصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
20-05-2021 | 16:52
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