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وزارة الدفاع الإسرائيلية: سنواصل العمل مع #واشنطن على تحقيق الاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
20-05-2021 | 17:15
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