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‏مسؤول في البيت الأبيض للحرة: ⁧‫بايدن‬⁩ أجرى اتصالا هاتفيا إضافيا اليوم مع نتانياهو حول وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
20-05-2021 | 17:39
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