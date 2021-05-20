أخبار عاجلة

‏وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ بعد قليل

Lebanon 24
20-05-2021 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏وقف إطلاق النار بين ⁧‫إسرائيل‬⁩ والفلسطينيين‬⁩ يدخل حيز التنفيذ
lebanon 24
21/05/2021 05:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
‏بريطانيا تدعو إسرائيل والفلسطينيين للعمل على استدامة وقف إطلاق النار
lebanon 24
21/05/2021 05:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور بيرني ساندرز يتقدم بمشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين
lebanon 24
21/05/2021 05:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين
lebanon 24
21/05/2021 05:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2021-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2021-05-20
19:19 | 2021-05-20
19:15 | 2021-05-20
19:12 | 2021-05-20
19:11 | 2021-05-20
18:59 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website