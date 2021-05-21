25
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: تم تدمير 100 كلم من الأنفاق تحت الأرض في غزة خلال العملية العسكرية
Lebanon 24
21-05-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية على غزة أدت إلى مقتل 200 من عناصر حركتي حماس والجهاد بينهم 5 قيادات (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية على غزة أدت إلى مقتل 200 من عناصر حركتي حماس والجهاد بينهم 5 قيادات (سكاي نيوز)
21/05/2021 11:29:00
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: نمضي قدما في تنفيذ العملية العسكرية وهدفنا إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: نمضي قدما في تنفيذ العملية العسكرية وهدفنا إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد
21/05/2021 11:29:00
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جيشه بالتركيز على تدمير شبكة الأنفاق في غزة
Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر جيشه بالتركيز على تدمير شبكة الأنفاق في غزة
21/05/2021 11:29:00
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية
21/05/2021 11:29:00
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
Lebanon 24
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
13:45 | 2021-05-20
20/05/2021 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لسلامة... عمليات بيع الدولار على منصة "SAYRAFA" ستكون بهذا السعر
Lebanon 24
بيان هام لسلامة... عمليات بيع الدولار على منصة "SAYRAFA" ستكون بهذا السعر
07:12 | 2021-05-20
20/05/2021 07:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
09:58 | 2021-05-20
20/05/2021 09:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
Lebanon 24
أرقام مقترعين متدنية في السفارة السورية وهذا ما طلبته الأمم المتحدة
13:08 | 2021-05-20
20/05/2021 01:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفجير هدفين في إسرائيل
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفجير هدفين في إسرائيل
04:30 | 2021-05-20
20/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:01 | 2021-05-21
الرئيس عون التقى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية وعرض معه شؤون الوزارتين
01:30 | 2021-05-21
الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية على غزة أدت إلى مقتل 200 من عناصر حركتي حماس والجهاد بينهم 5 قيادات (سكاي نيوز)
19:26 | 2021-05-20
السيسي: أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة
19:19 | 2021-05-20
فرحة عارمة تعم قطاع غزة والمساجد تصدح بتكبيرات العيد
19:15 | 2021-05-20
احتفالات في الضفة الغربية وغزة باتفاق وقف إطلاق النار
19:12 | 2021-05-20
وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ
فيديو
سربٌ من النحل يغطّي جسد أنجلينا جولي... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
سربٌ من النحل يغطّي جسد أنجلينا جولي... ما القصة؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-21
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات مهمة وعملية ستظهر في خرائط غوغل.. شاهدوا الفيديو لتعرفوا ما ينتظركم
Lebanon 24
ميزات مهمة وعملية ستظهر في خرائط غوغل.. شاهدوا الفيديو لتعرفوا ما ينتظركم
02:00 | 2021-05-21
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
Lebanon 24
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
05:00 | 2021-05-20
21/05/2021 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact