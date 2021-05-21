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الكونغرس الأميركي يخصص 716 مليون دولار لدعم الانتقال السياسي في السودان

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:32
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