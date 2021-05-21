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جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه رفع كل الإجراءات الأمنية المفروضة بسبب التصعيد في غزة

Lebanon 24
21-05-2021 | 06:02
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