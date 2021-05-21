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فايزر: سنقدم هذا العام مليار جرعة لمبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:14
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