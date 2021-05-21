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التشنّج كان واضحاً بين الحريري وباسيل وقد مرّ الحريري بالقرب من باسيل ولم يلتفت إليه ولم يلقِ التحية عليه وبعد خمس دقائق قام باسيل بالمثل (الجديد)

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:42
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