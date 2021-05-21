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أخبار عاجلة
35 إصابة في المسجد الأقصى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني (الميادين)
Lebanon 24
21-05-2021
|
08:16
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