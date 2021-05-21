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"فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" ستقدم 3.5 مليار جرعة لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

Lebanon 24
21-05-2021 | 08:17
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