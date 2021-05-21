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صندوق النقد الدولي يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كورونا

Lebanon 24
21-05-2021 | 08:35
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