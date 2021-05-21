أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة من اللويزة باتجاه الجمهور بسبب تعطل شاحنة تم رفعها من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)

Lebanon 24
21-05-2021 | 09:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار باتجاه خلدة بسبب تعطل مركبة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
21/05/2021 17:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري : ‏‎حركة المرور كثيفة على اوتوستراد ‎خلدة باتجاه ‎الجنوب بسبب احتراق محلات تجارية في المحلة و ‎مفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل السير
lebanon 24
21/05/2021 17:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل حافلة لنقل الركاب على طريق ذوق مصبح تسبب بازدحام مروري بالاتجاهين وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
21/05/2021 17:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حادث تصادم بين 3 مركبات داخل انفاق المطار باتجاه بيروت - الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
21/05/2021 17:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:27 | 2021-05-21
10:21 | 2021-05-21
10:17 | 2021-05-21
10:12 | 2021-05-21
10:10 | 2021-05-21
10:09 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website