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المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ"الشرق": مصر تواصل جهودها بهدف التهدئة بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
21-05-2021 | 09:06
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