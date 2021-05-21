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الخارجية التركية تعليقا على اقتحام الأقصى: يجب أن ينتهي هذا الاضطهاد الذي يقيد حرية العقيدة والعبادة

Lebanon 24
21-05-2021 | 09:35
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