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حماس: نشكر مصر التي مارست دورها في وقف الهجوم الإسرائيلي وواكبت المعركة يوما بيوم

Lebanon 24
21-05-2021 | 10:09
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