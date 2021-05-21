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نتنياهو: نشكر الرئيس المصري على دوره المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما

Lebanon 24
21-05-2021 | 10:10
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