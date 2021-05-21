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أخبار عاجلة
نتنياهو: نشكر الرئيس المصري على دوره المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما
Lebanon 24
21-05-2021
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10:10
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