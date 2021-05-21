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مصادر العربية: مصر ستعمل على تهدئة طويلة لـ12 شهرا من دون شروط وتسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
21-05-2021 | 10:27
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