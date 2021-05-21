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الحكومة الإسبانية: العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين تحافظ على حياة الناس والسلم الإقليمي

Lebanon 24
21-05-2021 | 11:43
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