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جرحى خلال اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين في المسجد الأقصى، بحسب أطباء فلسطينيين

Lebanon 24
21-05-2021 | 12:52
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