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الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن تناول المستجدات السياسية

Lebanon 24
21-05-2021 | 12:52
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