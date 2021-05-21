ياسين جابر: النظام الداخلي يؤكد على أنّ الرسالة تُقرأ ومن ثمّ تُناقش والبلد بحاجة إلى تهدئة النفوس ومعرفة خطورة المرحلة والعمل على الخروج منه (MTV)

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