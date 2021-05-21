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ياسين جابر: النظام الداخلي يؤكد على أنّ الرسالة تُقرأ ومن ثمّ تُناقش والبلد بحاجة إلى تهدئة النفوس ومعرفة خطورة المرحلة والعمل على الخروج منه (MTV)

Lebanon 24
21-05-2021 | 13:03
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