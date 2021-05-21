أخبار عاجلة

محمود عباس: موقف السعودية استكمال لمواقفها المشرفة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية

Lebanon 24
21-05-2021 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الملك سلمان يؤكّد باتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف السعودية إلى جانب فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
22/05/2021 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: لاستخدام كل وسائل نفوذه لإعادة الهدوء في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
22/05/2021 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة أهل ⁧‫القدس‬⁩
lebanon 24
22/05/2021 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: محمود عباس يعلن إجراء الانتخابات الفلسطينية في حال أتاحت "إسرائيل" التصويت في القدس الشرقية
lebanon 24
22/05/2021 00:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2021-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2021-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:30 | 2021-05-21
17:18 | 2021-05-21
17:08 | 2021-05-21
16:52 | 2021-05-21
16:13 | 2021-05-21
16:05 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website