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واشنطن بوست: انتقادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لإسرائيل كان لها وقعها في البيت الأبيض

Lebanon 24
21-05-2021 | 15:31
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