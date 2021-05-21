أخبار عاجلة

بايدن: لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط صراحة بحق إسرائيل في الوجود

Lebanon 24
21-05-2021 | 19:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: نحن على تواصل دائم مع شركائنا في الشرق الأوسط حول التوترات الأخيرة في المنطقة
lebanon 24
22/05/2021 07:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: غيرنا وجه الشرق الأوسط من خلال معاهدة السلام مع الإمارات
lebanon 24
22/05/2021 07:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تشكل تهديدا أمنيا واستراتيجيا لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
22/05/2021 07:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام.. بلينكن إلى الشرق الأوسط وهذه التفاصيل
lebanon 24
22/05/2021 07:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:16 | 2021-05-21
20:07 | 2021-05-21
19:31 | 2021-05-21
19:11 | 2021-05-21
19:09 | 2021-05-21
18:56 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website